Perspectives des politiques de l’investissement durable dans les pays de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) offre un marché aussi vaste que diversifié de plus de 400 millions d’habitants, richement doté en ressources naturelles, qui pourtant ne tire pas actuellement pleinement avantage de son potentiel en tant que destination de l’investissement international. Les afflux d’investissement direct étranger (IDE) dans la région ont diminué avec le temps, et n’ont pas toujours tenu leurs promesses en termes de promotion du développement durable. Le présent rapport pose un diagnostic de départ pour pouvoir amorcer une exploration des moyens de redynamiser l’effort de réforme des conditions d’investissement dans les pays de la CEDEAO, tout en améliorant les résultats produits par l’investissement sur le plan du développement durable. Il recense également les domaines dans lesquels le renforcement de la collaboration entre la CEDEAO et l’OCDE pourrait contribuer à l’amélioration des conditions d’investissement dans l’ensemble de la région. À partir du Cadre d’action de l’OCDE pour l’investissement et de la Boîte à outils des politiques relatives aux qualités de l’IDE, le rapport couvre le cadre réglementaire national qui sous-tend la législation nationale sur l’investissement et l’articulation entre ce cadre et les initiatives engagées au niveau régional, la promotion et la facilitation de l’investissement, les incitations à l’investissement, l’investissement pour une croissance verte, et enfin la conduite responsable des entreprises.