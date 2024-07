Indice de Restriction des Échanges de Services

L’IRES 2023 montre que les obstacles aux échanges de services restent élevés dans les différents pays et secteurs, sous l’effet des défis économiques et géopolitiques mondiaux. En moyenne, les secteurs les plus restrictifs sont le transport aérien, les services juridiques, comptables et d’audit. Les services de distribution, d’enregistrement sonore et de cinéma sont les secteurs les plus ouverts.

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’IRES dans les différents secteurs, les diminutions (en vert) de la valeur de l’indice correspondant à la libéralisation des échanges, et les augmentations (en violet) à l’évolution des restrictions commerciales.

En 2023, la libéralisation des services liés aux infrastructures, tels que les services d’architecture, de construction et d’ingénierie, a été particulièrement notable. La radiodiffusion, les services informatiques et les télécommunications ont été les secteurs où les restrictions aux échanges ont le plus augmenté.