Les politiques d'échanges de services dans une économie mondialisée

Ce livre synthétise les travaux récents de l'OCDE analysant les politiques commerciales et quantifiant leurs impacts sur les importations et les exportations, la performance des secteurs manufacturiers et des services, et comment les restrictions au commerce des services influencent les décisions et les résultats des entreprises internationales. Basé sur l'indice de restrictivité des échanges de services (IRES) de l'OCDE - un outil sans équivalent fondé sur des preuves qui fournit des instantanés de la réglementation des services dans 22 secteurs dans 44 pays (représentant plus de 80% du commerce mondial des services) – l’analyse souligne l'ampleur, la nature et l'impact des coûts engendrés par les politiques commerciales restrictives sur les services. Les nouvelles preuves découvertes visent à informer les décideurs des politiques commerciales et le secteur privé sur les effets probables de réformes réglementaires unilatérales ou concertées et à aider à prioriser l'action politique.