Indicateurs, étalonnage et suivi des PME

Le suivi et l'évaluation sont essentiels à une politique efficace et cohérente en faveur des PME et de l'entrepreneuriat, comme le souligne la Recommandation du Conseil de l'OCDE sur la politique en faveur des PME et de l'entrepreneuriat. Le suivi montre si la mise en œuvre de la politique est sur la bonne voie en ce qui concerne les dépenses et les activités. L'évaluation de l'impact montre si les actions politiques atteignent leurs objectifs, leur impact et leur rapport qualité-prix. Bien qu'il s'agisse d'une priorité de longue date, le suivi et l'évaluation restent faibles dans la politique des PME et de l'entrepreneuriat. Le Cadre de l'OCDE pour l'évaluation des politiques et programmes en faveur des PME et de l'entrepreneuriat 2023 définit des orientations, des principes et des exemples d'évaluations de bonnes pratiques. L'OCDE aide également à préparer des cadres de suivi et d'évaluation pour des pays spécifiques et organise des séminaires de renforcement des capacités pour les acteurs politiques. Elle organise également des séminaires internationaux d'apprentissage par les pairs pour les décideurs politiques et les évaluateurs par le biais du Réseau international de discussion sur l'évaluation des politiques en faveur des PME et de l'entrepreneuriat. Elle offre également des conseils personnalisés sur le suivi et l'évaluation au niveau national en préparant des cadres de suivi et d'évaluation et en organisant des séminaires de renforcement des capacités à l'intention des acteurs politiques.