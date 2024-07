Écologisation des PME

Les institutions financières tiennent de plus en plus compte du climat et d'autres considérations environnementales lorsqu'elles prennent des décisions de financement et d'investissement. Cela crée des exigences supplémentaires en matière de données, de suivi et de rapports de la part des PME clientes qui ont des ressources et des capacités limitées pour y répondre. Pour que les PME puissent accéder à la masse croissante de financement durable, il faut un soutien financier et non financier considérable ainsi que l'engagement d'un large éventail d'acteurs, notamment les institutions financières publiques et privées, les décideurs politiques, les régulateurs, les organismes de normalisation, les prestataires de services liés à la durabilité, les comptables et les associations de PME. L'OCDE cherche à faciliter le développement et la diffusion de solutions pertinentes et de bonnes pratiques dans ce domaine par le biais de sa plateforme multipartite sur le financement des PME pour la durabilité.