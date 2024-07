Plateforme de l’OCDE sur le financement durable des PME

Les objectifs ambitieux liés au climat définis dans l'Accord de Paris ne peuvent être atteints sans la transition verte des petites et moyennes entreprises (PME). Les PME sont des acteurs essentiels des efforts climatiques mondiaux, non seulement en tant que moteurs du changement technologique, mais aussi en tant qu'adoptants de modèles et de pratiques d'entreprise écologiques afin de réduire leur empreinte environnementale globale élevée.

Pour financer leur transition écologique, les petites entreprises doivent avoir accès à des financements externes, à un soutien financier et non financier, ainsi qu'à des cadres et des outils permettant de surmonter les difficultés liées aux données et aux rapports sur le développement durable. L'OCDE cherche à faciliter le développement de ces solutions par le biais de sa plateforme multipartite sur le financement des PME pour la durabilité.