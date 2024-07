2ème conférence annuelle de la plateforme de l'OCDE sur le financement durable des PME

La deuxième conférence annuelle a réuni les membres de la plateforme, les partenaires de la connaissance et d'autres parties prenantes pour favoriser les discussions autour des défis critiques qui affectent l'offre et l'utilisation de la finance durable pour les PME. Elle a présenté le nombre croissant de recherches que la Plateforme et d'autres acteurs ont développé sur ce sujet important, en mettant l'accent sur une approche globale visant à permettre à la finance durable de favoriser la transition écologique des PME. La conférence a été l'occasion de partager des expériences et de travailler à des solutions opérationnelles pour répondre aux besoins croissants des institutions financières en matière de données liées à la durabilité, aux défis auxquels les PME sont confrontées pour mesurer leur performance en matière de durabilité et aux initiatives visant à relever ces défis. Les participants ont eu l'occasion de définir l'agenda de la plateforme de l'OCDE pour soutenir le développement d'une approche commune de la collecte rationalisée des données liées au développement durable qui répond aux besoins des institutions financières, tout en évitant de faire peser une charge excessive sur les PME.

La conférence a rassemblé des participants de haut niveau du secteur public (décideurs politiques, institutions financières publiques, agences pour les PME, régulateurs du secteur financier, etc.), des institutions financières privées, des acteurs de l'écosystème, des PME, des chercheurs et des praticiens afin d'explorer les principaux moteurs, les défis et les solutions potentielles à l'offre et à l'adoption d'un financement durable pour les PME. Les discussions se sont concentrées sur un certain nombre de questions clés :