Première conférence annuelle de la Plateforme de l’OCDE sur le financement durable des PME

La lutte contre la crise climatique nécessite la transition nette zéro de millions de PME dans le monde. Bien que les PME aient une empreinte environnementale et carbone individuelle relativement faible, leur contribution globale aux émissions de gaz à effet de serre est significative, estimée à 50-70 % des émissions de GES du secteur des entreprises. Pourtant, la plupart des PME n'en sont qu'au tout début de leur parcours vers l'objectif « zéro émission » et sont confrontées à des contraintes considérables en termes de connaissances, de capacités et de ressources. En particulier, une grande partie des PME n'ont pas conscience des mesures qu'elles doivent prendre pour progresser dans la transition vers la consommation nette zéro, ce qui freine leur demande de financement et d'investissement durables. Dans le même temps, les PME sont confrontées à des contraintes de financement considérables lorsqu'elles cherchent à entreprendre des investissements nets zéro. La première conférence annuelle de la plateforme de l'OCDE sur le financement des PME pour le développement durable explorera les moteurs et les contraintes de l'offre et de l'utilisation du financement durable pour les PME, ainsi que les politiques, les instruments, les outils et les approches que les acteurs publics et privés de l'écosystème du financement des PME peuvent utiliser pour améliorer l'accès des PME au financement durable.

La conférence a rassemblé des participants de haut niveau du secteur public (décideurs politiques, institutions financières publiques, agences pour les PME, régulateurs du secteur financier, etc.), des institutions financières privées, des acteurs de l'écosystème, des PME, des chercheurs et des praticiens afin d'explorer les principaux moteurs, défis et solutions potentielles à la fourniture et à l'utilisation de financements durables pour les PME. Les discussions se sont concentrées sur un certain nombre de questions clés :