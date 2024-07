Réseau de discussion sur l'évaluation des politiques en faveur des PME et de l'entrepreneuriat

Les gouvernements de l'OCDE dépensent des sommes considérables pour soutenir les PME et les entrepreneurs, mais il existe étonnamment peu de preuves fiables de l'efficacité des différents types d'interventions politiques. Cela est dû à l'absence d'une évaluation d'impact fiable et généralisée. Le Cadre pour l'évaluation des politiques et programmes en faveur des PME et de l'entrepreneuriat 2023 de l'OCDE indique comment réaliser des évaluations d'impact fiables dans ce domaine. Le Cadre examine également les enseignements tirés d'une sélection de méta-évaluations internationales et de 50 évaluations individuelles fiables des politiques en faveur des PME et de l'entrepreneuriat dans les pays de l'OCDE, afin de faciliter l'apprentissage des politiques.

L'OCDE a lancé un réseau international de discussion sur l'évaluation des politiques en faveur des PME et de l'entrepreneuriat, avec le soutien du gouvernement britannique, afin d'examiner les méthodologies et les résultats d'évaluations d'impact fiables et les leçons à en tirer pour les politiques et l'évaluation. Le réseau permettra aux décideurs politiques et aux experts d'échanger à un niveau technique sur les leçons politiques tirées d'évaluations récentes et de grande qualité de la politique des PME et de l'entrepreneuriat, ainsi que sur les approches d'évaluation disponibles. Il comprend des ateliers trimestriels en ligne et des réunions annuelles en personne/hybrides.

Documents (en Anglais) :