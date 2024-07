Le Cadre d'évaluation des PME et de l'entrepreneuriat 2023 vise à soutenir et à encourager les décideurs politiques à mener des évaluations fiables de l'impact des politiques en faveur des PME et de l'entrepreneuriat et à utiliser les données d'évaluation pour éclairer la conception et la mise en œuvre des politiques.

Le Cadre 2023 est une mise à jour d'un cadre précédent produit par l'OCDE 15 ans plus tôt. Le nouveau Cadre tient compte des évolutions récentes tant des techniques et des sources de données disponibles pour l'évaluation des politiques en faveur des PME et de l'entrepreneuriat que du champ d'application et de la pratique de la politique en faveur des PME et de l'entrepreneuriat.