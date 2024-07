Mise à jour de l’évaluation de l’impact économique de l’Impôt minimum mondial

L’impôt minimum global (GMT) introduit des changements significatifs dans l’architecture fiscale internationale et donc dans la fiscalité des grandes entreprises multinationales. Dans ce webinaire, l'OCDE discutera des derniers résultats sur les impacts du GMT sur la fiscalité des entreprises multinationales. L’analyse utilise des données nouvelles et uniques sur l’activité des multinationales à l’échelle mondiale et des estimations complètes des bénéfices mondiaux faiblement imposés pour estimer l’impact du GMT. Il étend également les travaux antérieurs d’évaluation d’impact de l’OCDE en intégrant une méthodologie révisée qui reflète la conception finale du GMT.

Ce webinaire Zoom s'est déroulé en anglais. Aucune interprétation n’a été fournie. Cet événement a été enregistré. La rediffusion a été mise à disposition sur cette page d'événement dans les 24 heures. Les sous-titres seront générés automatiquement dans un délai de 48 à 72 heures, ce qui permettra de visionner la rediffusion avec des sous-titres dans différentes langues, dont le français.

Matériel clé