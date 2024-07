Aider les PME à se développer

Alors que les gouvernements cherchent à renforcer la résilience et à accélérer la transition vers une croissance plus durable et plus inclusive, ils se tournent vers les PME qui se développent et vers le potentiel exceptionnel de productivité, d'innovation, de compétitivité et de création d'emplois qu'elles peuvent apporter. Les PME qui changent d'échelle sont toutefois très diverses et on sait peu de choses sur elles et sur les types de transformation qu'elles subissent. Les politiques publiques ont donc essayé de se concentrer sur les entreprises ayant le plus fort potentiel de croissance, par exemple en ciblant souvent les start-ups dans des secteurs très étroits (liés à la technologie), et souvent sans avoir une vue d'ensemble claire et complète de ce qui fonctionne dans la promotion des scale-ups. Pourtant, il existe des possibilités de débloquer la productivité, la croissance et la création d'emplois dans de nombreux types d'entreprises à grande échelle, à condition que les conditions commerciales et les combinaisons de politiques adéquates soient en place.

Quelles sont les PME qui passent à l'échelle supérieure ? Qu'est-ce qui les différencie de leurs pairs ? Comment se transforment-elles tout au long de leur parcours de croissance ? Les politiques publiques tiennent-elles compte de la diversité des profils, des besoins et des trajectoires des entreprises qui changent d'échelle ?

Le programme vise à comprendre comment les pays de l'OCDE peuvent créer les conditions permettant aux PME de passer à l'échelle supérieure et à éclairer la conception de politiques améliorées en la matière. Il contribue à une meilleure compréhension des caractéristiques et des trajectoires des entreprises qui changent d'échelle, condition préalable essentielle à une conception plus efficace des politiques. Elle vise également à comprendre comment les politiques de changement d'échelle s'articulent d'un pays à l'autre afin d'identifier d'éventuelles lacunes ou inefficacités.