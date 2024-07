Perspectives de l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat 2019

Les nouvelles Perspectives de l'OCDE sur les PME et l’entrepreneuriat présentent les dernières tendances en matière de performance des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que de l'entrepreneuriat et des conditions d’affaires pour les PME. L’édition de cette année présente des données comparatives sur le dynamisme des entreprises, la croissance de la productivité, les écarts de salaires et les exportations par taille d’entreprise dans les pays de l’OCDE et les économies émergentes. Il explore les implications potentielles de la numérisation et de la mondialisation sur les conditions de marché et l'accès des PME aux infrastructures et à des ressources stratégiques telles que le financement, les compétences, la technologie, les données et d'autres actifs de l'innovation. Le rapport fournit une analyse comparative des cadres réglementaires et des politiques visant à uniformiser les règles du jeu pour les PME et les entrepreneurs, et offre une perspective prospective sur les défis auxquels ceux-ci sont confrontés dans leurs affaires et activités. Il contient également des profils de pays décrivant les derniers développements en matière de performance et de conditions de marché pour les PME, les profils pays étant disponibles en version plus détaillée en ligne.