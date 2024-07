Tableau de bord de l’OCDE sur le financement des PME et des entrepreneurs : Faits saillants 2023

Les Faits saillants 2023 du Tableau de bord sur le financement des PME et des entrepreneurs rendent compte des tendances, des conditions et des évolutions des politiques publiques en matière de financement des PME et des entrepreneurs. Le rapport propose des données officielles sur le financement des PME dans près de 50 pays, et notamment des indicateurs relatifs aux conditions de financement et au financement par l’endettement, par apport de capitaux propres ou par nantissement d’actifs. Les données au titre de l’année 2021 sont complétées par les informations disponibles pour 2022, ainsi que par des informations sur la demande et par les récentes initiatives publiques et privées en faveur du financement des PME.

Il en ressort que la plupart des économies montrent des signes d’une reprise dynamique suite à la pandémie de COVID-19 de 2021. Les données pour l’année 2022 révèlent toutefois une dégradation de certains indicateurs du financement des PME, en raison d’un fort niveau d’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, aggravés par la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine. Ces facteurs pèsent sur l’accessibilité et le coût du financement des PME par l’emprunt, laissant présager un ralentissement des financements. De la même manière, le financement par apport de capitaux propres a enregistré un net recul en 2022. Dans ce contexte, les pouvoirs publics devraient continuer de promouvoir la diversification des instruments et des sources de financement des PME et leur permettre ainsi de renforcer leur résilience et d’engager des investissements essentiels, notamment dans les transitions numérique et verte.