Le financement des PME et des entrepreneurs 2022 (version abrégée)

La crise du COVID-19 a eu de profondes répercussions sur l'économie mondiale, les PME et les entrepreneurs ayant été particulièrement touchés. Les mesures rapidement mises en place par les gouvernements et les institutions financières publiques ont fourni une bouée de sauvetage cruciale pour les PME en manque de liquidités.

La 10eme édition du Tableau de bord de l’OCDE sur le financement des PME et des entrepreneurs illustre les impacts de la crise sur le financement des PME, en suivant les faits récents en matière de dette, d’apport de fonds propres, de financement adossé à des actifs et les conditions de financement des PME, ainsi que l’évolution récente des politiques dans 48 pays. Il en ressort que l’accès des PME aux prêts est resté fluide pendant la pandémie, avec une croissance sans précédent de l'encours des prêts aux PME sur la période. Qui plus est, les conditions de crédit se sont considérablement assouplies : les taux d'intérêt ont atteint des niveaux historiquement bas, les écarts de taux d'intérêt se sont sensiblement resserrés et les exigences de garantie ont diminué dans la plupart des pays du Tableau de bord. En revanche, les sources alternatives de financement telles que le crédit-bail et l'affacturage ont fortement diminué, ce qui est en partie attribuable au recours massif au crédit. Les données sur le financement par apport de fonds propres font état d’un secteur du capital-risque résilient, non sans une certaine fragilité dans le financement de démarrage.

Le chapitre thématique de ce rapport étudie l'évolution des mesures de soutien au financement des PME pendant la crise, de la phase de sauvetage à la phase de reprise. Il révèle un recul du soutien aux PME prévu dans les plans de relance nationaux par rapport aux mesures de sauvetage antérieures.

Cette version abrégée contient les traductions complètes des chapitres thématiques ainsi que les profils des 5 pays francophones de l’OCDE : Belgique, Canada, France, Luxembourg et Suisse. La version intégrale du rapport comprend tous les profils complets et est disponible en anglais sur le site de l’OCDE.