Le financement des PME et des entrepreneurs 2018 (Version abrégée)

Publié annuellement, ce rapport présente l’accès des PME et des entrepreneurs à différents types de financements, les conditions-cadres de financement et les initiatives publiques visant à soutenir l’accès des PME au financement. Le Financement des PME et des entrepreneurs 2018 contribue à combler les lacunes liées aux financements et aux conditions-cadres de financement des PME. En fournissant un ensemble de données solides, ce rapport soutient les gouvernements dans leurs actions pour favoriser l’accès des PME au financement et encourage une culture d’évaluation des politiques.

Le rapport de 2018 couvre 43 pays. Outre les indicateurs relatifs au financement des PME, cette publication offre des informations supplémentaires sur l’évolution récente du financement des PME par les marchés de capitaux, le financement participatif et activités liées ainsi que les renseignements issus d’enquêtes concernant la demande. Il comporte un chapitre thématique sur l’évaluation des programmes de garantie de crédit bénéficiant du soutien public.