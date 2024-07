Le financement des PME et des entrepreneurs 2016 (Version abrégée)

Ce rapport surveille l’accès des PME et des entrepreneurs à des financements dans 37 pays, tout au long de la période 2007-14, en prenant l’année 2007 – antérieure à la crise – comme référence. Il propose des indicateurs relatifs à l’endettement, aux fonds propres, au nantissement d’actifs et aux conditions-cadres du financement des PME et de l’entrepreneuriat, que viennent compléter d’autres sources d’information et de récentes initiatives publiques et privées en faveur du financement des PME. Pris ensemble, ces indicateurs composent un cadre complet permettant aux pouvoirs publics et à d’autres parties prenantes d’évaluer les besoins de financement des PME et d’en apprécier la prise en compte.