Le financement des PME et des entrepreneurs 2019 (version abrégée)

Pour concrétiser pleinement leur potentiel, les PME et les entrepreneurs doivent avoir accès à un éventail suffisamment large de sources de financement abordables financièrement. La 8e édition du rapport consacré au Tableau de bord de l’OCDE sur le financement des PME et des entrepreneurs livre des données sur le financement par l’emprunt, les instruments de financement alternatifs, et les conditions financières dans 46 pays, ainsi que des renseignements sur les initiatives publiques mises en œuvre pour améliorer l’accès au financement.

En 2017, le crédit bancaire aux PME a connu une croissance modérée dans bon nombre de pays et un repli dans d’autres, sur fond de conjoncture économique globalement favorable, d’amélioration de l’environnement des entreprises et de conditions de crédit accommodantes. Parallèlement, les volumes étaient globalement en hausse s’agissant de la plupart des autres sources de financement intéressant les PME et les entrepreneurs, comme le crédit-bail, l’affacturage, les plateformes de financement en ligne et le capital-risque. On observe par ailleurs qu’une proportion croissante de PME ont eu recours à l’autofinancement pour faire face à leurs besoins d’investissement et de trésorerie en 2017.

Le chapitre thématique de cette publication étudie la possibilité pour les PME d’utiliser leurs actifs incorporels pour obtenir un financement extérieur, et s’intéresse plus particulièrement au financement par l’emprunt.