Le financement des PME et des entrepreneurs 2020 (version abrégée)

Un accès suffisant et abordable à différentes sources de financement est indispensable pour permettre aux PME et aux entrepreneurs de contribuer à une croissance inclusive. La neuvième édition du Tableau de bord de l’OCDE sur le financement des PME et des entrepreneurs fournit des données sur les prêts, les instruments alternatifs de financement et les conditions de financement des PME, ainsi que sur les mesures prises par les pouvoirs publics pour améliorer l’accès des PME au financement, dans 48 pays dans le monde. Les conditions de prêts étaient restées globalement favorables au cours de la période qui a précédé l’épidémie de COVID-19, même si un certain durcissement se profilait déjà. Pour autant, le crédit bancaire n’a que peu augmenté dans bon nombre de pays et a même perdu du terrain dans d’autres en 2018. A contrario, d’autres sources de financement, notamment le crédit-bail et l’affacturage, le financement participatif sous forme d’investissement en capital et le capital-risque ont connu une forte expansion qui donne à penser que les PME choisissent de plus en plus souvent de combiner plusieurs instruments. Le chapitre thématique de cette édition présente un survol général de l’évolution des politiques de financement des PME au cours de la décennie écoulée, en s’attardant sur la période qui a immédiatement suivi la crise et sur les premières années de la reprise, jusqu’aux tendances les plus récentes qui se font jour. Cette version abrégée contient les traductions complètes des chapitres thématiques ainsi que les profils des 5 pays francophones de l’OCDE : Belgique, Canada, France, Luxembourg et Suisse. La version intégrale du rapport comprend tous les profils complets et est disponible en anglais sur le site de l’OCDE.