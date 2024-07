Soutenir l’entrepreneuriat des personnes immigrées et des personnes en situation de handicap en Wallonie

Les politiques d’entrepreneuriat plus inclusives contribuent à l’innovation, la création d’emploi, et la croissance économique. La crise du COVID-19, a accentué les disparités en Wallonie et la région porte un intérêt croissant à renforcer le soutien à l’entrepreneuriat inclusif de groupes particulièrement désavantagés, notamment celui des immigrés et des personnes en situation de handicap. Ce rapport résume les conclusions d'un projet d’examen de la politique d'entrepreneuriat inclusif de la Wallonie. Il présente une analyse des forces et des faiblesses du système de soutien aux entrepreneurs immigrés ou en situation de handicap (aussi appelés « handipreneurs ») en Wallonie et propose des actions politiques concrètes qui permettraient d’améliorer le soutien offert à ces entrepreneurs. L’analyse est basée sur le cadre conceptuel et les outils développés par l’OCDE et la Commission Européenne, notamment l’outil « Better Entrepreneurship Policy Tool ». Le rapport s’appuie également sur la consultation d’un large panel d’acteurs locaux, un travail de recherche approfondi et une analyse de bonnes pratiques internationales.