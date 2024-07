Études économiques de l'OCDE : Belgique 2022

Le redressement économique de la Belgique après la pandémie de COVID-19 a été robuste, grâce aux aides massives de l'État. Cependant, le nouveau choc provoqué par la guerre en Ukraine pousse l’inflation à la hausse et aggrave les pénuries du côté de l’offre et sur le marché du travail, soulignant l’importance de mesures destinées à stimuler la résilience de l'économie belge. Pour relever les défis de la viabilité budgétaire à moyen terme, il convient de limiter les possibilités de sortie anticipée du marché du travail, d'accroître l’efficience des dépenses publiques, en particulier en procédant à des examens des dépenses, et de renforcer la coordination des politiques budgétaires entre les différents niveaux de gouvernement de façon à dégager des marges d’investissement public. Supprimer les contre-incitations au travail et augmenter l’efficacité des politiques actives du marché du travail, en particulier au bénéfice des catégories défavorisées, développer les compétences numériques et réduire la disparité des résultats scolaires sont autant de pistes pour stimuler l’emploi, réduire le décalage entre l’offre et la demande de compétences et favoriser l’égalité des chances. Des investissements judicieusement ciblés dans des infrastructures vertes et numériques, qui permettraient de s’attaquer aux goulets d'étranglement et d’envoyer des signaux de prix adéquats, sont nécessaires pour stimuler la croissance de la productivité et contribuer à asseoir une croissance plus durable.

CHAPITRE THÉMATIQUE : OFFRIR À CHACUN DE MEILLEURES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES