L’Échelle de performance CO₂ aux Pays-Bas

Créée en 2009, l’Échelle de performance CO₂ est un instrument de passation des marchés publics qui sert à la fois de système de gestion des émissions de CO₂ et aux achats publics. L’objectif principal est d'inciter les organisations à connaître leur situation en matière d’émission de CO₂ et à rester à l’affût des occasions de les réduire en leur sein et, par conséquent, dans le cadre des projets.

Les entreprises contractantes sont encouragées à prendre des dispositions pour réduire leur empreinte carbone, que ce soit dans leur fonctionnement, dans le cadre de l’exécution d'un projet donné ou au niveau de la chaîne d’approvisionnement. Selon leur degré d’engagement, elles peuvent faire une demande de certification fondée sur l’Échelle et joindre le certificat correspondant à leur dossier d’offre. Les titulaires d’un certificat bénéficient, dans l’adjudication, d'un avantage pouvant représenter jusqu’à 10 % et peuvent ainsi rentabiliser immédiatement leurs efforts de réduction des émissions de CO₂.

Le système de certification fondé sur l’Échelle comprend cinq niveaux (échelons) d’ambition. Les trois premiers portent essentiellement sur la gestion des émissions de CO₂ et leur réduction dans le cadre des activités des entreprises. La plupart des entreprises partent du niveau 3. Aux échelons 4 et 5, elles commencent à exercer une influence au-delà de leur sphère d'activité. Elles s’engagent à amoindrir l’empreinte carbone de la chaîne d'approvisionnement, à participer à l’investissement dans l’innovation et à faire bénéficier leurs partenaires commerciaux de leurs connaissances. En résumé, plus une entreprise s’engage à participer à la réduction des émissions de CO₂, plus elle progresse sur l’Échelle.

Chaque niveau d'ambition en matière d'émission de CO 2 est associé à un pourcentage de réduction du prix de la soumission. Les entreprises soumissionnaires peuvent ainsi faire baisser leur prix de 10 % maximum (2 % par échelon). Le niveau d'ambition apparaît dans le contrat sous la forme d'une obligation de performance et il doit être concrétisé dans le cadre de l’exécution du projet. L’Échelle aide donc les entreprises à amoindrir leur empreinte carbone et leurs coûts.

La poursuite d’objectifs climatiques et environnementaux pèse dans les décisions publiques. Les autorités contractantes sont nombreuses à ne plus choisir l’offre la plus économiquement avantageuse, mais simplement l’offre la plus avantageuse. Le fait, pour une entreprise, d’être placée à un échelon élevé sur l’Échelle atteste que son comportement est sans effet sur le climat, ce qui accroît son attrait et ses chances de remporter le marché.

Le dispositif est administré par la Fondation pour les achats publics et les entreprises climato-compatibles (SKAO), qui évalue chaque année les efforts de réduction des émissions déployés par les organisations participantes. Grâce à la certification par un tiers, il est plus facile pour les autorités chargées des marchés publics de vérifier que les entreprises respectent leurs engagements. Si une entreprise contractante ne se conforme pas au niveau d’ambition indiqué dans son offre, elle devra rembourser l'équivalent d’une fois et demie l’avantage accordé.