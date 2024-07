Londres : péage de congestion et zones à faibles émissions

Depuis 2003, la municipalité de Londres applique une redevance de congestion dans une grande partie du centre. Le périmètre couvert, les heures d’application et le barème ont évolué au fil du temps. En 2022, les automobilistes concernés devaient payer £15 par jour, entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi, et entre midi et 18 heures le week-end et la plupart des jours fériés. Le dispositif est administré par l’organisme Transport for London. Toute la zone est maillée de caméras, qui enregistrent les numéros de plaque minéralogique, lesquels sont ensuite comparés à un répertoire des propriétaires de véhicules ayant réglé la redevance. Ceux qui ne l’acquittent pas dans les trois jours reçoivent un avis de contravention de £160.

Les recettes servent en partie à financer le fonctionnement du dispositif, le reste étant investi dans les transports publics londoniens. Le but est de décourager les déplacements automobiles, de réduire les distances parcourues en voiture et de rendre les services de transport public plus attractifs. Différents groupes bénéficient de réduction ou d’exonération : les personnes handicapées, les personnes résidant à l’intérieur de la zone de péage, les services d’urgence, les taxis et les véhicules à propulsion électrique ou les véhicules à carburant de substitution. Les motocyclettes, les cyclomoteurs et les bicyclettes ne sont pas non plus soumis à la redevance de congestion.

Pour réduire les émissions de carbone et d'autres polluants atmosphériques, la municipalité de Londres s’est par ailleurs dotée de deux systèmes de péage urbain : en 2008, d’une zone à faibles émissions (LEZ), qui vise les poids lourds, et, en 2019, d’une zone à très faibles émissions (ULEZ), qui s'applique 24 heures sur 24, même aux résidents.

Les normes d'émission à respecter dans la LEZ ont été durcies en 2021 (Euro 6 pour les bus, cars et fourgonnettes de plus de 3.5 tonnes et, s'agissant des particules, Euro 3 pour les fourgonnettes et les minibus uniquement). Les véhicules n’y satisfaisant pas sont soumis à une redevance de £100 par jour. Le tarif est plus élevé pour les poids lourds non conformes à la norme Euro 4 : £300 par jour. Ces mesures ont fait reculer le nombre de poids lourds polluants circulant dans Central London, en conséquence de quoi la qualité de l’air s’est améliorée.

La zone ULEZ concerne les véhicules de transport de personnes, les motocycles, les fourgonnettes, les véhicules spécialisés et les minibus. Pour y pénétrer, ces véhicules doivent soit satisfaire aux normes d'émission retenues (Euro 4 pour les véhicules à essence, Euro 6 pour ceux roulant au gazole et Euro 3 pour les motocyclettes), soit acquitter la somme de £12.5 par jour (£100 dans le cas des bus et des poids lourds). Depuis octobre 2021, le périmètre de l’ULEZ englobe Londres intra-muros (Inner London), qui abrite 4 millions de personnes, ce qui en fait la plus grande zone à faibles émissions au monde.

En parallèle, Transport for London a acquis plus de 500 bus à émission zéro. En effet, tous les bus neufs doivent être de ce type depuis 2021, l’objectif de la municipalité étant qu’il représente la totalité du parc d’ici à 2034.