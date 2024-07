En Autriche, un « KlimaTicket » pour promouvoir la mobilité sobre en carbone

Le 26 octobre 2021, jour de sa fête nationale, l’Autriche a lancé un titre de transport national appelé « KlimaTicket » permettant d’utiliser les transports publics dans quasi tout le pays et pour un nombre illimité de trajets, le billet étant valable un an. Au total, le tarif adulte est de 1 095 EUR par an (3 EUR par jour) et le tarif jeune et sénior est de 821 EUR. Un tarif famille est également disponible. Ce KlimaTicket permet d’accéder aux services de mobilité simplement et à moindre coût et vient souligner l’importance d’une tarification lisible.

Grâce à ce billet, le gouvernement fédéral d’Autriche entend contribuer explicitement à la réalisation des objectifs climatiques fixés dans l’Accord de Paris : « plus vous participez, meilleur sera le résultat sur le climat ». Le KlimaTicket est l’une des principales mesures mises en place par l’Autriche pour faciliter l’utilisation des transports en commun. Dans le même temps, le gouvernement fédéral investit dans le développement des infrastructures et dans la numérisation des services pour rendre les transports publics plus attrayants. Plus spécifiquement, le nombre de trains circulant sur les lignes principales qui relient le pays d’est en ouest a été augmenté, la flotte de trains a été modernisée et l’offre de trains de nuit élargie.

Le billet conçu par l’Autriche est le fruit de deux années de négociations entre le gouvernement fédéral, les gouvernements régionaux, les organisations des transports et les exploitants. Depuis janvier 2022, tous les Länder ont lancé leur billet régional.