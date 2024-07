Au Danemark, le modèle GreenREFORM pour évaluer les incidences économiques et budgétaires des mesures à visée climatique

Le Danemark travaille sur un modèle macroéconomique intitulé GreenREFORM qui facilitera la planification budgétaire et économique à l’appui de la transition verte. Sa conception a été confiée au Danish Research Institute for Economic Analysis and Modelling, qui bénéficie du concours du ministère danois des Finances et d'autres partenaires. Fruit de l’expérience danoise en matière de budgets verts, cet outil d'analyse doit permettre d'évaluer conjointement les effets des mesures climatiques sur l’environnement et le climat, ainsi que les conséquences socio-économiques des politiques énergétiques et climatiques. Au-delà des budgets verts, il peut simuler les conséquences potentielles des taxes, subventions et règles environnementales sur les niveaux d’émissions. Il s’agit en effet de mieux faire concorder les finances publiques avec les objectifs climatiques et environnementaux.

GreenREFORM repose sur un modèle principal d'équilibre général calculable et dynamique et plusieurs sous-modèles décrivant les secteurs qui influent le plus fortement sur le climat et l’environnement (agriculture, production d’électricité et de chaleur, transports, gestion des déchets, par exemple). Le modèle principal et les sous-modèles sont étroitement liés entre eux et exécutés simultanément. Ils traitent de 142 secteurs de l’économie et 27 produits énergétiques distincts (par exemple, pétrole, gaz et biomasse). Le Danemark souhaite faire apparaître les interactions existant entre les différents secteurs dans un tableau unique et complet des effets qu'une mesure donnée peut avoir sur le climat et l’environnement. On pourrait ensuite étudier les mesures nouvelles ex ante pour en mesurer les effets potentiels et évaluer plus rigoureusement les différentes solutions envisageables pour le climat.

Pouvant produire des prévisions annuelles pour la période 2015-2100, le modèle permettra d'analyser les politiques économiques et budgétaires de moyen et long termes. Le Danemark sera ainsi en mesure de placer le climat et l’environnement au cœur du cadre budgétaire à moyen terme (OCDE, 2022).