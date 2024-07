Évolution des incitations à l’usage de véhicules à émission nulle en Norvège

Les incitations fiscales ont joué un rôle clé pour réorienter la demande vers les véhicules à émission nulle et accroître leur part dans le parc automobile. Le marché des véhicules électriques arrivant à maturité, réduire progressivement leurs incitations fiscales relève du bon sens économique. Les pouvoirs publics ont récemment réintroduit la taxe sur les conventions d’assurance pour les véhicules à émission zéro. Ils envisagent également de soumettre à la TVA les véhicules électriques les plus onéreux. Il s'agit des premières étapes vers une répartition de la charge financière que représentent l'entretien des routes, le développement des infrastructures et autres externalités. La mise en place d’un système territorialisé de taxation de l'utilisation des routes et de la durée d’utilisation serait une évolution bienvenue.

Modifier la composition globale du parc automobile du pays prendra du temps. Malgré la nette augmentation du nombre de véhicules à émission zéro, en 2020 les véhicules diesel et à essence représentaient encore 45 % et 34 % du parc norvégien, respectivement. Alors que l'infrastructure pour les véhicules à émission nulle se densifie, la Norvège doit maintenir son soutien financier public en vue d’installer et de maintenir des stations de recharge publiques là où il n’existe pas de marché commercial, notamment dans le nord.

Malgré les grands pas en avant accomplis dans le secteur des véhicules à émission nulle, la Norvège doit redoubler d’efforts et s’engager dans des changements plus structurels pour se doter de systèmes de transport durables. Il importe à cet égard notamment de faire évoluer les comportements, de mettre l'accent sur les services de mobilité partagée et de penser désormais amélioration de l’accessibilité plutôt qu’accroissement de la mobilité. La période post-COVID-19 est un bon moment pour repenser la mobilité et s’employer à bâtir un système de transport socialement équitable et spatialement équilibré.