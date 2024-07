Allemagne : cibles annuelles d'émissions sectorielles

Les objectifs climatiques de l’Allemagne sont inscrits dans la Loi fédérale relative au changement climatique (Bundes-Klimaschutzgesetz), qui a été approuvée en 2019 et modifiée en 2021. Y sont définis pour la période 2022-30 les objectifs annuels chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) à atteindre dans six secteurs distincts : énergie, (petite) industrie, construction, transport, agriculture, et déchets et autres. Ils suivent une trajectoire linéaire, conformément aux plans européens de réduction des GES. Le rythme de réduction varie d’un secteur à l’autre. Par exemple, le secteur de l’énergie devra faire chuter ses émissions de 37.5 % d'ici à 2030, et l’agriculture de 17 % entre 2020 et 2030. Cela dit, contrairement à beaucoup d'autres pays, l’Allemagne ne se focalise pas sur le CO₂ mais cherche à réduire ses émissions de tous les autres GES.

Les objectifs annuels de réduction des émissions ont été revus à la hausse jusqu'à 2030 dans la loi modifiée en 2021. Si un objectif a été raté ou dépassé, les budgets annuels d'émissions du secteur sont respectivement majorés ou diminués d'autant jusqu’à 2030 et au-delà. En 2024, de nouveaux budgets d'émissions seront définis pour les années qui suivront 2030. Il est possible de revoir à la hausse, mais pas à la baisse, les objectifs climatiques nationaux. C’est au ministère fédéral dont relève le secteur concerné qu’il incombe de veiller au respect des budgets annuels d'émissions.

La Loi fédérale relative au changement climatique prévoyait aussi la création d'un mécanisme obligatoire de suivi des émissions qui dresse le bilan annuel des émissions de chaque secteur et le compare à ses objectifs. Tous les ans, le 15 mars, l’Office fédéral de l’environnement (Umweltbundesamt, UBA) publie une estimation des émissions annuelles secteur par secteur. Si l’un d’eux ne remplit pas l’objectif annuel, son ministère de tutelle dispose de trois mois pour établir un programme immédiat (Sofortprogramm). Le but est de corriger la trajectoire du secteur et d’obtenir la bonne exécution des budgets annuels d’émissions sectorielles au cours des exercices suivants. Le programme immédiat est ensuite examiné par le conseil d’experts sur les questions climatiques (Expertenrat für Klimafragen). Cet organe indépendant créé en 2019 conseille le gouvernement sur la marche à suivre pour mettre en application les dispositions de la Loi fédérale relative au changement climatique. Enfin, le programme immédiat et l'analyse des experts sont présentés pour décision au parlement allemand (Bundestag).