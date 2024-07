Dans l’Arctique norvégien, promouvoir la participation efficace et constructive des communautés autochtones

Le projet d’EIE dans l’Arctique, auquel ont participé des membres du Conseil de l’Arctique, a rassemblé des exemples de bonnes pratiques provenant de toute la région. Parmi ces exemples figurait le cas du nord de la Norvège, où le dialogue avec les éleveurs de rennes samis a commencé très tôt, a été maintenu tout au long du processus et a permis de tirer parti du savoir local dans la conception d’un projet de construction d’appartements près de Tromsø. L’EIE concluait à un impact négatif sur l’utilisation des terrains par les rennes et aurait pu signer la fin du projet. Des réunions informelles et des inspections ont néanmoins eu lieu pour recueillir les connaissances et informations sur l’usage réel de cette zone par les éleveurs de rennes. Grâce à un dialogue constant, les tenants du projet et les éleveurs de rennes sont parvenus à un accord pour préserver un couloir de migration destiné à la faune et un lieu consacré aux activités locales de loisir. La solution a été jugée acceptable par toutes les parties, a été négociée en toute transparence et a permis que l’EIE tienne compte du point de vue des éleveurs.

Il s’agit d’un exemple de participation constructive du public dès de début de la planification qui peut alimenter efficacement le processus d’EIE et renforcer la capacité d’adaptation des habitants. Un tel processus est particulièrement important dans les régions arctiques fragiles dans lesquelles les études d’impact doivent tenir compte de l’expertise des populations qui connaissent les modes de vie locaux. Cela peut prendre du temps et nécessite de faire preuve de souplesse. Il est donc fondamental de construire le plus tôt possible une relation de confiance avec les communautés concernées. Les autorités compétentes « doivent échanger en même temps avec les chercheurs et avec les populations locales et non d’abord avec les chercheurs puis avec les populations » (Groupe de travail sur le développement durable - SDWG, 2019).

Le droit des populations autochtones à participer aux processus décisionnels en Norvège a été formalisé en 2005. L’obligation de consulter le Parlement sami s’applique aux régions traditionnelles samies, en particulier à tout ce qui concerne les ressources sur lesquelles repose la culture samie, notamment la propriété foncière, l’administration du territoire et les usages concurrents des terres. La loi sur la diversité du milieu naturel impose de tenir compte des connaissances des Samis lors de prises de décisions officielles qui concernent la conservation et l’usage durable de la diversité biologique, géologique et de paysages ; la loi sur la construction précise quels outils et instruments doivent être utilisés par les autorités locales et régionales lors du processus de planification dans les régions d’élevage de rennes.