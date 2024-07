En Allemagne, des villes perméables pour faire face à la chaleur et aux inondations

Les toitures et façades végétalisées et autres espaces naturels imitent le cycle naturel de l’eau en absorbant la pluie là où elle tombe et en se gonflant comme des éponges jusqu’à ce que l’eau puisse pénétrer dans la terre ou s’évaporer. Les zones verdies viennent ainsi alléger la pression sur les réseaux d’assainissement et contribuent à prévenir ou du moins réduire les conséquences des inondations. Les toits et façades végétalisés contribuent également à maintenir la fraîcheur des bâtiments et de l’air ambiant, favorisent la biodiversité et améliorent la qualité de l’air et le bien-être des citoyens.

Il existe deux types de toitures végétalisées : intensives et extensives. Les toits intensifs présentent une profondeur de sol végétalisé et donc une capacité d’absorption de l’eau de pluie supérieures ; cependant les toits extensifs demandent beaucoup moins de maintenance et sont donc moins coûteux et plus appréciés. En 2019, la grande majorité des toits végétalisés (84 %) en Allemagne recourait à la méthode extensive (BuGG, 2020). La tendance évolue maintenant en faveur des toitures végétalisées intensives (avec la création de jardins accessibles sur les toits, par exemple).

L’installation de toitures et façades végétalisées a été principalement encouragée par les municipalités qui ont prévu des dispositions en ce sens dans leurs plans locaux de développement. En 2019, près des deux tiers des villes allemandes avaient rendu obligatoire l’inclusion des toits végétalisés dans les plans de développement (contre un tiers en 2010). Sur dix villes de plus de 50 000 habitants, sept ont prévu des dispositions en faveur des toitures végétalisées dans leur plan de développement. Ces dispositions s’appliquent principalement aux toits plats et aux toits à faible inclinaison, l’épaisseur moyenne du substrat étant d’au moins 10 cm (BuGG, 2020). Certaines municipalités ajoutent des impératifs spécifiques applicables à la conception des structures des bâtiments.

Des programmes de financement ciblés sont en général utilisés pour encourager le verdissement de quartiers spécifiques (ils couvrent parfois la municipalité entière). Environ un quart des grandes villes allemandes octroie des aides financières pour la végétalisation des toits. Les financements proposés peuvent couvrir jusqu’à la moitié de l’investissement et représentent en moyenne 10-100 EUR/m2 et 500-100 000 EUR par projet (BuGG, 2020).

Dans le cadre des règlementations sur la compensation des impacts, environ un quart des villes attribue des points aux toits végétalisés pour leur effet positif sur l’environnement. La promotion des toits végétalisés va de pair avec celle du photovoltaïque/solaire thermique. Par ailleurs, la grande majorité des villes octroie également des réductions sur la taxe différenciée pour le traitement des eaux de pluie, mais ces réductions sont moindres comparé aux coûts supplémentaires liés à la végétalisation des bâtiments.