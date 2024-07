Promouvoir les talents à Bruxelles, Belgique

Au cours de la dernière décennie, le marché du travail de la Région de Bruxelles-Capitale s’est amélioré. De nombreuses offres de travail ouvrent des possibilités pour des travailleurs hautement qualifiés, faisant de la Région de Bruxelles-Capitale une destination importante pour les talents belges, européens et internationaux. Or, malgré les perspectives de carrière offertes par la région, un nombre important de résidents est exclu du monde du travail. Les travailleurs moins diplômés se font concurrence pour un nombre de postes limités, en dépit des pénuries observées sur le marché du travail.

Les facteurs qui mènent à l’exclusion de certains bruxellois et les solutions pour y remédier, doivent être un pilier de toute vision d’avenir de la Région de Bruxelles-Capitale. Le marché du travail bruxellois récompense la formation. Faciliter l’accès aux formations disponibles en Région est donc une priorité, notamment pour qu’elles soient adaptées aux différents besoins de la population. Réduire les entraves à la formation est un autre levier d’action. Pour le service public de l'emploi, la simplification des parcours, la mobilité géographique des chercheurs d’emplois moins diplômés et une meilleure prise en compte de la dimension migratoire de l'exclusion peuvent, chacune à leur manière, aider un plus grand nombre de bruxellois à trouver un emploi de qualité.