Stratégies d'emploi et de compétences en France

Ce rapport se fonde sur l’analyse de données infranationales et sur la consultation de parties prenantes locales dans six études de cas locales dans trois régions (Rhône Alpes, Ile de France et Provence-Alpes-Côte d'Azur). Il établit un cadre de comparaison permettant d’appréhender le rôle de l’échelon local en faveur d’emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Il pourra aider les responsables des politiques nationales, régionales et locales en France à bâtir au niveau local des partenariats efficaces et pérennes, porteurs de synergies et de résultats plus solides du point de vue des mesures prises pour l’emploi, la formation et le développement économique. Des politiques coordonnées peuvent aider les travailleurs à trouver l’emploi qui leur convient tout en stimulant l’entrepreneuriat et la productivité, et aboutir ainsi à une meilleure qualité de vie et à plus de prospérité aussi bien au niveau local que, globalement, dans le pays.