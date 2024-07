Montréal métropole de talent

Montréal dispose de nombreux atouts pouvant lui permettre de se positionner parmi les métropoles les plus dynamiques des pays de l’OCDE. La métropole québécoise bénéficie notamment d’une grande capacité d’attraction et de formation des talents et d’un écosystème d’innovation dense constitué d’acteurs variés tels que des grandes firmes industrielles, de nombreuses start-up dans des secteurs émergents et des universités de premier plan. Toutefois ce potentiel de la métropole québécoise ne s’est pas pleinement concrétisé en termes de création d’emploi et de richesse collective au cours des dernières années.

Ce rapport examine ce paradoxe et propose des pistes d’action pour rendre l’économie montréalaise plus dynamique, innovante, inclusive, et génératrice de plus d’emplois et de meilleure qualité. Il met en évidence l’importance d’une meilleure utilisation des talents et des compétences, en encourageant l’innovation et la croissance des PME, et en adaptant mieux la formation et la recherche aux besoins des individus et des acteurs économiques montréalais. Seule une stratégie globale, intégrée et activement poursuivie par l’ensemble des partenaires du territoire pourra permettre à Montréal de jouer véritablement son rôle de moteur du développement économique et social.