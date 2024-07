Perspectives de l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat 2005

Encourager l’entrepreneuriat et faciliter la croissance rapide des PME innovantes sont des moyens efficaces de créer des emplois, d’accroître la productivité, et d’atténuer la pauvreté. Cette publication décrit l’évolution récente des PME et de l’entrepreneuriat dans la zone OCDE et au-delà. Elle détaille différentes initiatives prises pour renforcer la vitalité et la compétitivité d’un secteur des PME qui regroupe plus de 95 % des entreprises et représente les deux tiers de l’emploi du secteur privé. Parmi les thèmes abordés, citons : les contraintes réglementaires et administratives ; la formation à l’entrepreneuriat ; l’accès des PME aux financements, à la technologie, à l’innovation, et aux marchés internationaux ; l’entrepreneuriat féminin ; et les questions relatives à l’action locale.

Cette troisième édition présente par ailleurs la Déclaration ministérielle d’Istanbul intitulée « Promouvoir la croissance des PME innovantes et compétitives sur le plan international ». Cette déclaration a été élaborée quatre années après la Charte de Bologne sur les politiques à l’égard des PME et comporte un ensemble de recommandations d’action. Elle a été adoptée par les ministres et les représentants de 72 gouvernements au cours de la Deuxième conférence ministérielle de l’OCDE sur les PME qui s’est tenue à Istanbul en juin 2004.