Co-organisée par le Centre de l'OCDE pour l'entrepreneuriat, les PME, les régions et les villes, et Business at OECD (BIAC), l'Initiative mondiale sur le numérique pour les PME (D4SME) favorise le partage des connaissances et l'apprentissage sur la façon dont différents types de PME peuvent saisir les avantages de la numérisation, et sur le rôle des pouvoirs publics, des organismes de réglementation, des secteurs d'activité et d'autres institutions dans le soutien à la numérisation de populations de PME très diversifiées.

Les résultats de l'initiative D4SME sont le fruit d'une recherche collaborative et d'un dialogue politique entre les représentants des gouvernements de l'OCDE et du secteur privé, y compris les associations d'entreprises, les entrepreneurs, les grandes et les petites entreprises. Le D4SME contribue aux travaux du Comité de l'OCDE sur les PME et l'entrepreneuriat (CPMEE).