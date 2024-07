Le Forum rassemble des responsables de la concurrence et des experts de l'Amérique latine et des Caraïbes pour partager les meilleures pratiques et identifier les réformes politiques potentielles dans un contexte régional. La participation d'universitaires et la contribution d'autres organisations internationales favorisent un échange de points de vue et d'expériences sous différents angles.

L'OCDE et la Banque interaméricaine de développement ont lancé le Forum en 2003 lorsqu'elles ont décidé d'unir leurs efforts pour promouvoir un droit et une politique de la concurrence efficaces en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le Forum a été positionné comme un moyen concret permettant aux deux organisations de promouvoir le dialogue, la recherche de consensus et la mise en réseau entre les décideurs politiques et les responsables. En 2015, les autorités de la concurrence ont décidé de renommer le Forum désormais « Forum sur la concurrence en Amérique latine et aux Caraïbes » pour refléter l'implication des pays des Caraïbes dans cet événement annuel.