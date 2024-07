Concurrence et coopération internationale

La mondialisation et l'économie numérique ont augmenté le nombre de questions relatives à la politique de la concurrence et de affaires internationales. La coopération entre les juridictions est donc cruciale pour promouvoir les objectifs économiques et de bien-être d'une politique de concurrence saine. Elle permet de garantir l'application effective du droit de la concurrence au niveau mondial et d'améliorer le cadre des techniques et des outils nécessaires à une application efficace du droit de la concurrence au niveau international. Elle facilite également le respect des règles par les entreprises au niveau international et favorise la confiance et la transparence entre les juridictions.