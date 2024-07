Neutralité concurrentielle dans le cadre de la politique de la concurrence

En 2004, une première discussion approfondie a été organisée sur le rôle de l'État sur le marché et la distorsion potentielle de la concurrence résultant des avantages accordés aux entités publiques.

En 2009, une deuxième table ronde a permis d'examiner de plus près les défis posés par l'application des règles de concurrence aux entreprises publiques.

En 2012, le Comité de la concurrence s'est engagé dans un projet conjoint avec le Groupe de travail de l'OCDE sur l'actionnariat public et la privatisation afin de recenser les pratiques nationales qui abordent la question de la concurrence entre le secteur public et le secteur privé. Il a compilé un recueil de recommandations, de lignes directrices et de bonnes pratiques de l'OCDE susceptibles d'avoir des incidences sur la neutralité concurrentielle.

En 2015, l'OCDE a publié une Note sur la politique de la concurrence et la neutralité concurrentielle ainsi qu'un Inventaire des distortions et mesures de neutralité concurrentielle qui classe les différents types de distorsions, les règles et outils disponibles dans les différentes juridictions, ainsi que les instruments de l'OCDE en la matière.

En 2018, le Forum mondial de l'OCDE a organisé une discussion sur la promotion de la neutralité concurrentielle par les autorités de la concurrence.

En 2019, l'OCDE a organisé une session avec des présentations par les délégations sur les outils utilisés permettant de traiter les questions de neutralité concurrentielle sur leurs marchés.

En 2021, le Forum mondial sur la concurrence a organisé une discussion sur la promotion de la neutralité concurrentielle par les autorités de la concurrence.

Outre les discussions et les documents susmentionnés, l'OCDE a également mené des projets dans les pays pour évaluer la neutralité concurrentielle.

De 2018 a 2021, le projet Fostering Competition in ASEAN comprenait un volet examinant la neutralité concurrentielle dans le secteur des services de livraison de petits colis dans chacun des pays membres de l'ASEAN. Les résultats sont accessibles sur cette page : Towards a Level Playing Field between SOEs and Private Entities in ASEAN.