Lancement du Manuel de l'OCDE sur la neutralité concurrentielle

La Division de la concurrence de l'OCDE organise un lancement public du manuel de l'OCDE sur la neutralité concurrentielle.



Cet outil a été développé par le Comité de la concurrence de l'OCDE (Groupe de travail n°2 sur la concurrence et la réglementation), en consultation avec le Groupe de travail sur les pratiques en matière de propriété publique et de privatisation, le Comité des échanges et le Comité de la politique de réglementation.



Cet événement public réunira des experts de différentes communautés politiques pour discuter de l'importance d'uniformiser les règles du jeu dans les politiques de la concurrence, des échanges et des entreprises publiques. Un panel de responsables d'autorités de la concurrence discutera de la neutralité concurrentielle dans la pratique, à la fois dans l'application du droit de la concurrence et dans la défense des intérêts des entreprises.