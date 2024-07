Application du droit de la concurrence

Les ententes sont les violations les plus graves du droit de la concurrence. Les accords ou pratiques anticoncurrentiels visant à fixer et à augmenter les prix, à restreindre l'offre et à diviser ou à partager les marchés causent un préjudice économique substantiel aux consommateurs et aux gouvernements. Cependant, l'activité des cartels ne montre aucun signe de déclin. C'est pourquoi l'OCDE appelle les gouvernements et les autorités chargées de la concurrence à considérer la détection et la poursuite des ententes injustifiables comme une priorité absolue en matière d'application du droit.

Il existe toute une série de mécanismes qui permettent de détecter et de combattre les ententes, tels que les programmes de clémence, les outils de dépistage des ententes, les systèmes de dénonciation anonyme, les sanctions efficaces, les amendes et une forte coopération interinstitutionnelle nationale et internationale. La clémence est traditionnellement la méthode de détection la plus efficace. Toutefois, le nombre de demandes de clémence a généralement diminué ces dernières années. Dans ce contexte, les écrans numériques de détection des ententes sont apparus comme un outil de détection complémentaire prometteur pour mettre au jour les comportements anticoncurrentiels. Les gouvernements devraient veiller à ce que leurs autorités de la concurrence disposent des pouvoirs juridiques, du personnel et des ressources nécessaires pour coopérer avec d'autres autorités ou entités publiques, ainsi que de pouvoirs effectifs pour enquêter sur les ententes.