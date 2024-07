Ce rapport passe en revue la mise en œuvre et la pertinence de l’ancienne Recommandation du Conseil de l’OCDE de 1998 concernant une action efficace contre les ententes injustifiables [OECD/LEGAL/0294] et met en lumière les développements récents depuis son adoption. Il conclut que la lutte contre les ententes injustifiables constitue une priorité dans l'application du droit de la concurrence et que la recommandation de 1998 devrait être mise à jour.