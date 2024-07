Le manuel a été créée en 2007 et a été révisée quatre fois depuis. Voir ci-dessous la chronologie ainsi que les anciennes traductions.

2007 - Le manuel est publiée pour la première fois en deux volumes, Vol. 1 Principes et Vol. 2 Guide.

2010 - Les deux volumes sont révisés pour inclure des exemples supplémentaires des avantages de la concurrence et une introduction à la liste de référence de la concurrence. Cette version devient la version 2.0.

2015 - Une troisième révision voit l'ajout d'un troisième volume - le Manuel opérationnel - qui fournit un guide étape par étape pour la réalisation de l'évaluation de la concurrence. Les volumes 1 et 2 ont également été révisés. Le manuel opérationnel complète les volumes 1 et 2 et les trois volumes ensemble constituent le manuel de l'OCDE pour l'évaluation de l'impact sur la concurrence (version 3.0).



2019 - Tous les volumes en anglais sont à nouveau révisés à la lumière des changements apportés par l'ère numérique (Version 4.0, dernière version).



TRADUCTION DES VERSIONS PRÉCÉDENTES

Les versions 2010 et 2015 de la boîte à outils existent dans de nombreuses langues. Elles sont accessibles ci-dessous :

The 2010 and 2015 versions of the toolkit exist in many languages. They can be accessed below: