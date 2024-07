Examens de l’OCDE pour l’évaluation de l’impact sur la concurrence: Tunisie

Ce rapport analyse les barrières réglementaires à la concurrence dans le secteurs du transport de marchandises et du commerce de gros et de détail en Tunisie, afin d'aider les autorités tunisiennes à rendre la réglementation plus favorable à la concurrence tout en favorisant une croissance durable. Ce rapport est basé sur une évaluation des lois et réglementations en matière de concurrence menée par l'OCDE. Il élabore des recommandations visant à promouvoir un fonctionnement concurrentiel et efficace des marchés examinés. Il comprend également des estimations de l'impact que la mise en œuvre de certaines recommandations pourrait avoir sur l'économie.