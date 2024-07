Les soumissions concertées se produisent lorsque des groupes d'entreprises conspirent pour augmenter les prix ou diminuer la qualité des biens, des travaux ou des services proposés dans le cadre d'appels d'offres publics. Les pays de l'OCDE consacrent environ 13 % de leur PIB aux marchés publics, et les pays en développement beaucoup plus. Les soumissions concertées peuvent augmenter considérablement les prix des marchés publics. Pour prévenir et sanctionner les soumissions concertées dans les marchés publics, les appels d'offres doivent être soigneusement conçus pour éviter les risques de collusion, et les responsables des marchés publics doivent être formés à la détection et à la dénonciation des soumissions concertées.