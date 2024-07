Les soumissions concertées sont illicites dans tous les pays membres de l’OCDE et elles peuvent donner lieu à des enquêtes et à des sanctions en vertu du droit de la concurrence. Les lignes directrices de l'OCDE proposent une stratégie pour la conception d'appels d'offres visant à empêcher et détecter la soumission concertés dans les appels d'offres.