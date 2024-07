Centre régional pour la concurrence en Asie-Pacifique

Le programme de concurrence du Centre de Politique OCDE/Corée est le résultat d'une collaboration entre le gouvernement coréen et l’OCDE. Ouvert en mai 2004, le Centre travaille avec les autorités de la concurrence de la région Asie-Pacifique pour élaborer et mettre en œuvre une législation et une politique efficaces en matière de concurrence. Le Centre constitue une plateforme permettant aux responsables de la concurrence des pays d'Asie-Pacifique de se rencontrer régulièrement pour échanger leurs expériences et approfondir leurs capacités en matière de droit et de politique de la concurrence à travers des ateliers, des séminaires et d'autres évènements. Le centre organise annuellement un atelier où les juges peuvent partager leurs expériences dans le domaine du droit de la concurrence et bénéficier de discussions avec des experts de renommée mondiale issus de plusieurs juridictions. Le Centre permet également à renforcer le droit et la politique de la concurrence en Corée et au sein même de son autorité, la Korean Fair Trade Commission (KFTC).

Les bénéficiaires des activités du centre sont les suivants : Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brunei, Cambodge, Fidji, Hong Kong (Chine), Inde, Indonésie, Japon, RDP lao, Malaisie, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République populaire de Chine, Philippines, Singapour, Corée du Sud, Sri Lanka, Taipei chinois, Thaïlande et Vietnam.