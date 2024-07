Centre régional pour la concurrence en Europe de l'Est et en Asie centrale

Créé en 2005, le Centre est le fruit d'une collaboration entre l'OCDE et l'Autorité hongroise de la concurrence (GVH). Il a été créé pour contribuer à diffuser les normes et les meilleures pratiques de l'OCDE en matière de concurrence dans la région.

Le centre fournit une assistance en matière de renforcement des capacités et du conseil par le biais d'ateliers, de séminaires et de programmes de formation à l'intention des fonctionnaires des organismes chargés de l'application de la concurrence, des régulateurs sectoriels et des juges. Le centre travaille également au renforcement du droit et de la politique de la concurrence en Hongrie et au sein du GVH lui-même.



Le centre aide les gouvernements régionaux à :

Mettre à jour les compétences de leur personnel afin d’appliquer efficacement le droit de la concurrence.



Partager leurs expériences en matière d’application et de défense du droit de la concurrence.

Découvrir les nouveaux enjeux en matière de concurrence et les méthodes d’analyse pour l’application du droit.

Établir des contacts professionnels avec des fonctionnaires d'autres pays pour faciliter la coopération internationale entre les agences dans l'application du droit de la concurrence.

Les agences bénéficiaires sont : l'Albanie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kosovo, le Kirghizistan, la Macédoine du Nord, la Moldavie, le Monténégro, la Roumanie, la Serbie, l'Ukraine et l'Ouzbékistan.