Centre régional pour la concurrence en Amérique latine et aux Caraïbes

Lancé en 2019, le Centre régional de l'OCDE pour la concurrence en Amérique latine et aux Caraïbes est une collaboration entre l'OCDE et l'Autorité péruvienne de la concurrence (INDECOPI). Il a été créé pour contribuer à diffuser les normes de concurrence et les meilleures pratiques de l'OCDE en matière de droit et de politique de la concurrence dans la région. Il propose régulièrement des activités de renforcement des capacités aux responsables de la concurrence, aux régulateurs et aux juges de la région.

Environ 25 pays bénéficient de ses activités qui favorisent également la coopération régionale et soulignent l'importance de développer une politique de concurrence saine.



Les bénéficiaires comprennent l'Argentine, Aruba, la Barbade, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la République dominicaine, l'Équateur, El Salvador, le Guatemala, la Guyane, la Jamaïque, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, Trinité-et-Tobago, Uruguay, Venezuela, Communauté andine et CARICOM.