Le Forum rassemble tous les ans des responsables de la concurrence et des experts de l'Amérique latine et des Caraïbes pour partager les meilleures pratiques et identifier les réformes politiques potentielles dans un contexte régional.



En 2024 le Forum sera organisée par la République dominicaine (Procompetencia) et portera sur les fintechs et l'open banking, ainsi que sur les enquêtes d'office.