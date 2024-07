Panorama des pensions 2011

Cette quatrième édition des Pensions dans les pays de l’OCDE est consacrée aux pensions, aux départs en retraite et à l’espérance de vie. De nombreux pays ont relevé l’âge de la retraite pour répondre au vieillissement de la population et à l’allongement de la vie. Certains ont introduit un mécanisme d’indexation automatique des pensions sur l’espérance de vie. De plus, l’amélioration des dispositifs incitant les actifs à rester en activité au lieu de faire valoir leurs droits à retraite est commune à bien des programmes de réforme récemment mis en place dans ce domaine. Néanmoins, s’assurer que les emplois disponibles pour les plus âgés sont en nombre suffisant tient encore de la gageure.

Les grandes problématiques des politiques conduites de nos jours en matière de retraite sont analysées de près dans cinq chapitres thématiques portant sur les aspects suivants : âge de la retraite, comportement vis-à-vis de la retraite, incitations au départ induites par le système de retraite, demande de travailleurs âgés et indexation des pensions sur l’espérance de vie. La présente édition contient des informations actualisées sur les principales caractéristiques des pensions servies dans les pays de l’OCDE, ainsi que des projections des revenus que percevront demain les salariés d’aujourd’hui. Elle propose une gamme élargie de 36 indicateurs, qui couvrent la conception des systèmes de retraite nationaux, les droits à retraite, les revenus des personnes âgées, l’équilibre financier des systèmes de retraite, le contexte démographique et économique dans lequel s’inscrivent les systèmes de retraite, ainsi que les pensions privées.

Le nombre des pays étudiés est plus important que dans les éditions précédentes. Les quatre nouveaux membres de l’OCDE – soit le Chili, l’Estonie, Israël et la Slovénie – font ainsi leur entrée dans la publication qui présente aussi, dans la mesure du possible, des données sur les autres grandes économies du G20 (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Argentine, Brésil, Chine, Inde, Indonésie et Russie). Si l’on ajoute les 27 États membres de l’Union européenne, cela porte à 43 le nombre d’économies répertoriées dans cette publication.

