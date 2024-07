Lignes directrices de l'OCDE sur la gouvernance des assureurs, Édition 2017

En tant qu’institutions financières dont l’activité consiste à accepter et à gérer des risques, les assureurs sont tenus d’observer des pratiques de bonne gouvernance et de se doter de systèmes efficaces de gestion des risques. La nature de leurs activités les oblige à se soumettre à des principes de conduite spécifiques concernant leurs risques et responsabilités.



Les Lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des assureurs ont pour but de définir des lignes de conduite et de servir de référentiel aux assureurs, aux autorités publiques et aux autres parties prenantes concernées dans les pays membres et non membres de l’OCDE. Elles ont été révisées et augmentées pour la deuxième fois depuis leur adoption en 2005 afin de refléter l’évolution des pratiques et la mise à jour des recommandations internationales dans le domaine après la crise financière.